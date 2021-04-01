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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. الكشف على 500 مواطن في المبادرة المجانية المستديمة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تستضيف اليوم عدة مراكز ومعامل طبية بالغربية العديد من مواطنى المحافظة، وذلك تنفيذًا للمبادرة المجانية المستديمة لكل أهالى محافظة الغربية والتى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى والتى تتضمن تقييم صحى وجسمانى وجمالى شامل، ويتألف التقييم من 10 قياسات بأحدث الأجهزة والمعدات المتوفرة بمنشآتهم الطبية وتقدم هذه المبادرة باعتبارها "التطبيق المجتمعى لمبادرة الرئيس".

وأضاف الدكتور محمد صبحي رئيس مجلس الإدارة، أن الأسبوع الأول من المبادرة والذى سيبدأ اليوم الخميس، تم حجزه من قبل 500 مواطن، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تشمل الكشف عن نسب الدهون فى الجسم وضغط الدم والوزن العام ونسب الماء وكذلك نسبة العضلات والكالسيوم فى العظام.

كما تشمل القياسات بعض من العلامات الحيوية الهام معرفتها للمساعدة فى الاكتشاف المبكر لأعراض جائحة كورونا مثل نسبة الأكسجين فى الدم وقياس درجة الحرارة مما يدعم جهود الدولة فى السيطرة على هذا الوباء؛ علاوة على تقييم مشكلات الشعر كالصلع الوراثى وتساقط الشعر والقشرة المزعجة، كما تحتوى المبادرة على تقييم شامل لحالة البشرة مثل الهالات السوداء والتجاعيد وحب الشباب وغيرها من مشكلات البشرة المختلفة.

وأضاف أن المبادرة ليست محددة بمدة معينة وأنها ستظل بشكل مستديم لتقديم هذه الخدمة للمواطنين مجانا كما يحق للمواطن إعادة التقييم كل 3 شهور مجانا إذا رغب فى ذلك ؛ مطالبا منظمات المجتمع المدنى والشركات والأندية بالمشاركة فى تنفيذ مثل تلك المبادرات والمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطن والوقوف بجانب الدولة فى محاولاتها الحثيثة لإسعاد كافة المواطنين والحفاظ على صحتهم وتطوير قدراتهم.

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