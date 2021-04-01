أوزباكستان تسجل 181 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في أوزباكستان 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وزارة الصحة الأوزبكية، حسبما أوردت وكالة أنباء آكي برس القرغيزية، اليوم الخميس، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في أوزباكستان إلى 630 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 83 ألفا و50 شخصا.وأضافت الوزارة أنه تعافى من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، 152 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 81 ألفا و135 شخصا، وظل 1285 شخصا في المستشفيات، من بينهم 191 شخصا في حالة خطرة.