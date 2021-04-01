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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا ناشيونال» ناعية «الجنزوري»: رحيل وزير الفقراء

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:47 ص
الجنزوري
الجنزوري
أمينة ذكى
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نعت صحيفة "ذا ناشيونال"، رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، واصفة إياه بأنه "وزير الفقراء"، والذي ساعد في تغيير مصر.

وتوفي رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري، أمس، في مستشفى القوات الجوية بالقاهرة، عن عمر يناهز 88 عاما، وفي تأبينه للجنزوري، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البلاد فقدت "رجل دولة فريد من نوعه".

شغل الجنزوري منصب رئيس وزراء مصر مرتين، الأولى في عام 1996 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومرة ​​أخرى في عام 2011 في ظل المجلس العسكري الحاكم في أعقاب الانتفاضة المصرية التي أطاحت بمبارك.

وعُرف باسم "وزير الفقراء" بسبب تركيزه على الأسر ذات الدخل المنخفض في مصر أثناء عمله وزيرًا للتخطيط ثم التعاون الدولي في الثمانينيات، كما شغل الجنزوري منصب نائب رئيس الوزراء من 1986 إلى 1996.

ولد الجنزوري في 12 يناير 1933 بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وهو خبير اقتصادي وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية ميتشيغان في الخمسينيات من القرن الماضي قبل أن يعود إلى مصر ويقوم بالتدريس في بعض من أبرز جامعاتها.

في ظل نظام سلف مبارك محمد أنور السادات، تم تعيين الجنزوري مديرًا لمعهد التخطيط القومي عام 1977، بعد استقالته من محافظة بني سويف. وشغل هذا المنصب لمدة تقل عن 5 سنوات قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للتخطيط في عام 1982، بعد عام من تولي مبارك الرئاسة.

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