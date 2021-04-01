«توطين صناعة الأدوية».. أهم رسائل الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وترصد"الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي.-المشروع بدأ التفكير فيه منذ 7 سنوات، وأخذ وقت كبير لكي يخرج بالشكل المطلوب.-قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المريض يجد أحيانًا صعوبة فى إيجاد الدواء الجيد وبسعر مناسب.-أضاف: "نحن مستعدون كي يكون لدينا منتجاتنا من الدواء المصري ولا نحتاج للدواء من الخارج إلا ما ندر فقط".-وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بضروروة الاهتمام بتوطين وتوفير التكنولوجيا الموجودة والمتاحة لصناعة أدوية الأورام ومثبطات المناعة فى مصر.-تابع: "منتظرين توجيهاتكم سواء بتشجيع شركات القطاع الخاص أو قطاع الأعمال لتوطين صناعة أدوية الأورام في مصر".-أوصى الرئيس مستشاره للصحة أن يأخذ الموضوع على محمل الأهمية، بحيث نستطيع تلبية 100% من مطالبنا لتصنيع أدوية الأورام.-قال السيسي: "مصنع مشتقات البلازما كان حلم من 5 سنيين.. مكنش متاح لأنها تكنولوجيا متقدمة جدا وتصنيع معقد ومنظومة شديدة الإحكام والجودة.. خلال سنتين هيكون جاهز.. الشركة اللي جت قالت 5 سنين ولكن قلنا هنقدملكم كل التسهيلات".-قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التكلفة المالية لإنتاج الدواء كبيرة جدا، مضيفا أنه كان يشعر بالحزن لاستيراد المضاد الحيوي من الخارج.