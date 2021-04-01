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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«توطين صناعة الأدوية».. أهم رسائل الرئيس السيسي

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:46 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إيمان ماهر
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وترصد"الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي.

-المشروع بدأ التفكير فيه منذ 7 سنوات، وأخذ وقت كبير لكي يخرج بالشكل المطلوب.
-قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المريض يجد أحيانًا صعوبة فى إيجاد الدواء الجيد وبسعر مناسب.
-أضاف: "نحن مستعدون كي يكون لدينا منتجاتنا من الدواء المصري ولا نحتاج للدواء من الخارج إلا ما ندر فقط".
-وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بضروروة الاهتمام بتوطين وتوفير التكنولوجيا الموجودة والمتاحة لصناعة أدوية الأورام ومثبطات المناعة فى مصر.
-تابع: "منتظرين توجيهاتكم سواء بتشجيع شركات القطاع الخاص أو قطاع الأعمال لتوطين صناعة أدوية الأورام في مصر".
-أوصى الرئيس مستشاره للصحة أن يأخذ الموضوع على محمل الأهمية، بحيث نستطيع تلبية 100% من مطالبنا لتصنيع أدوية الأورام.
-قال السيسي: "مصنع مشتقات البلازما كان حلم من 5 سنيين.. مكنش متاح لأنها تكنولوجيا متقدمة جدا وتصنيع معقد ومنظومة شديدة الإحكام والجودة.. خلال سنتين هيكون جاهز.. الشركة اللي جت قالت 5 سنين ولكن قلنا هنقدملكم كل التسهيلات".
-قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التكلفة المالية لإنتاج الدواء كبيرة جدا، مضيفا أنه كان يشعر بالحزن لاستيراد المضاد الحيوي من الخارج.

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