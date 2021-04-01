1097 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة فى أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الخميس، تسجيل ألف و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليلبغ إجمالي الإصابات في البلاد 193 ألفًا و736 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، أن 617 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 173 ألفًا و681 متعافى.وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و533 وفاة، بينهم 900 شخص توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.