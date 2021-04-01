الصحة العالمية: 15 دولة بالشرق الأوسط أبلغت عن تحورات لكورونا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد-19 ومستجدات وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.



يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبدالناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.



قال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن كل الفيروسات تتعرض لتحورات وكورونا ليس بعيد عن ذلك، مشيرًا إلى أن "كوفيد" انتشر عالميًا أسرع من أي فيروس آخر لنفس النوع.وأوضح أبوبكر، أنه يجب أن يكون لدى الدول القدرة على كشف التحورات ووقفها، مؤكدًا وجود 3 تحورات حاليًا للفيروس وأبلغت 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط بوجودها، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تساعد الدول التي ليست لديها قدرة على الكشف عن تحورات فيروس كورونا، ويجب فهم كيفية تحوره ومهاجمة الفئات ضعيفة المناعة.وأضاف أن كل التحورات لديها تأثير على معدل العدوى والتشخيص المختبري للفيروس ومعدل الشفاء وطرق العلاج، مؤكدًا زيادة عدد الحالات في بلدان إقليم شرق للمتوسط، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد للحد من انتشار التحور الحفاظ على تدابير الصحة العامة، لافتًا إلى أن اللقاح سوف يغير قواعد اللعبة مع ارتداء الكمامات والتباعد البدني.