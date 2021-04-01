أوكرانيا تسجل 17569 إصابة جديدة و421 وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الأوكرانية، 17 ألفا و569 إصابة جديدة و421 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ مليونا و691 ألفًا و737 إصابة، موضحا أن الإصابات الجديدة تتضمن 813 طفلًا و486 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.وأكد وزير الصحة الأوكراني تماثل 9 آلاف و602 شخص للشفاء، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أعلى معدل للإصابات الجديدة بكورونا في العاصمة كييف تليها منطقة أوديسا ثم منطقة خميلنيتسكي ولافيف وزهيتومير.