كوريا الجنوبية تبدأ تلقيح من تزيد أعمارهم على 75 عامًا

بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، في تلقيح مواطنيها الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكثر والفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، في إطار تسرع وتيرة حملة التلقيح على مستوى البلاد.وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه سيتلقى حوالي 3.5 مليون شخص في عمر 75 أو أكثر لقاح فايزر الأمريكي.وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، في نسختها الإنجليزية، إلى أن هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها المواطنون، ممن لا يعملون في المجال الطبي أو نزلاء مرافق الرعاية طويلة الأمد، اللقاح بعد بدء حملة التطعيم في أواخر فبراير الماضي.وسيُمنح كبار السن 500 ألف جرعة من لقاح فايزر، الذي تم توفيره بموجب اتفاق مباشر بين الشركة والحكومة الكورية لتلقيح 13 مليون شخص.وكانت أول شحنة من اللقاح قد وصلت الأسبوع الماضي، ووصلت شحنة أخرى يوم أمس الأربعاء، وتكفي الشحنتان لتلقيح 250 ألف شخص.وتعطى لقاحات فايزر في 46 منشأة تلقيح حكومية، إذ يحتاج تخزين هذا اللقاح إلى أجواء شديد البرودة، حسب السلطات التي أوضحت أنها تخطط لبناء 254 منشأة من هذا النوع في المستشفيات وصالات الألعاب الرياضية وأنواع أخرى من المرافق الحكومية في جميع أنحاء البلاد بحلول شهر يوليو المقبل.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت، أمس،551 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليتخطى العدد اليومي للإصابات حاجز 500 إصابة لليوم الثاني على التوالي، ويرتفع العدد التراكمي إلى 103 آلاف و639 حالة.