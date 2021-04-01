إندونيسيا تسجل 5937 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الخميس، 5937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و511 ألفا و712 حالة.وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم، بأنه تم تسجيل 104 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 40 ألفا و858 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في إندونيسيا بلغ 3 ملايين و330 ألفا و639 شخصا.