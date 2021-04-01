هايدى موسى تطلق كليب «تصدق وتآمن بالله» غدًا

تطلق المطربة هايدي موسى كليب جديدا، غدا الجمعة، بعنوان «تصدق وتآمن بالله»، من إنتاج شركة «لايف ستايل ستوديوز».الكليب جرى تصويره فى دبي، من إخراج عادل سرحان، وكلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان علاء الراوي، وتوزيع جيزو.«تصدق وتآمن بالله» يعد ثاني تعاون بين المطربة هايدي موسى والشركة المنتجة، وسبق وأنتجت لها كليب «أنا اتعودت».وكانت المطربة هايدي موسى شاركت في مسلسل «طلقتك نفسي» مع عدد من الفنانين من ضمنهم أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي، ومن إخراج محمد النقلي وقصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.ومن آخر أعمال هايدي موسى أغنيتها «عيشها» من كلمات مع الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني، وتوزيع محمد الشاعر، وماستر توما، والأغنية تحمل طابع التفاؤل والأمل والسعادة.