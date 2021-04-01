«الصحة العالمية» توضح اللقاحات المعتمدة فى «كوفاكس»

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، إن لقاح استرازينيكا، تم عرضه على اللجنة الاستشارية وتم مناقشته على طريق اللجنة الأوروبية المسؤولة عن أمان اللقاح، وأثبتت أن كافة الأعراض الجانبية لا تختلف عن العوارض الجانبية التي تم رصدها.وأضافت أن اللقاح يجب أن يحمى المواطنين من فيروس كورونا فقط وليس من كافة أسباب الوفاة لدى السكان.وتابعت أن لقاح استرازينيكا يتم تصنيعه من خلال شركتين وهناك لقاحات أخرى تم إدخالها في كوفاكس وحصلت على موافقة المنظمة والتي حصلت على الترخيص الاستثنائي، وهم استرازينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون وغيرها من اللقاحات سيتم إضافتها بعد مراجعتها.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد-19 ومستجدات وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.