إسرائيل تسجل 489 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليلبغ إجمالي الإصابات في البلاد 833 ألفًا و281 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية - أن حصيلة الوفيات التي تم تسجيلها منذ بداية جائحة كورونا بلغت 6 آلاف و214 وفاة.وبحسب الوزارة، يوجد 7 آلاف و200 حالة نشطة في إسرائيل، في حين يوجد 385 شخصًا في حالة خطرة وتم وضع 187 مصابًا على أجهزة تنفس صناعي.