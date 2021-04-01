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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تطلق سلسلة من القوافل البيطرية

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:39 ص
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد
محمد مهدي
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انطلقت صباح اليوم الخميس القوافل التى تنظمها كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والتى تتضمن 3 قوافل بيطرية بمراكز وقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطرى، بأن القوافل البيطرية تنظمها الكلية سنويا لخدمة رفع الوعي البيطري لدى مربى الثروة الحيوانية والداجنة وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للمشاركين وإجراء الكشف الحرارى بأجهزة الكواشف الحرارية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئة والمواطنين ومربى الثروة الحيوانية.

وأضاف عميد الكلية أن الكشف والعلاج مجاني على نفقة الجامعة، مؤكدا أن القافلة تضم كوكبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب السنوات النهائية بكلية الطب البيطري ويتم الكشف والتشخيص بأحدث الأجهزة والأشعة التليفزيونية.

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