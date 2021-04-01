دور الفن التشكيلي في تنمية الوعي البيئي على طاولة الأعلى للثقافة

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الخامسة مساء اليوم، ندوة بعنوان "دور الفن التشكيلي في تنمية الوعي البيئي والجمالي"٬ والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالتعاون مع لجنة الفنون والتشكيلية والعمارة برئاسة د. دليلة الكرداني.يدير الندوة: د. مراد حكيم بباوي- عضو لجنة الجغرافيا والبيئة٬ ويشارك بها كل من الدكاترة: عادل عبدالرحمن: وكيل نقابة الفنون التشكيلية، ويتحدث عن "البيئة بين التلوث البصري وثقافة نشر الجمال.مراد حكيم بباوي٬ ومداخلة بعنوان "رؤي جمالية في مجالات الحياة البيئية".- ميسون قطب: عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة، تتحدث عن "التصميم البيئي بين هوية المدينة وجغرافية المكان".تقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة٬ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك.وتكمن أهمية الفن التشكيلي لمواجهة التلوث البصري والسمعي في المجتمع٬ من خلال المساهمة في رفع ثقافة الفرد في المجتمع، وتكمن أهمية البحـث في الكشف عن الدور الفعـال والايجابي للتربية البيئية في مجال الفن التشكيلي مع إلقاء الضوء على التربية البيئية لمواجهة ظاهرة التلوث السمعي والبصري في المجتمع المصري٬ مع طرح رؤية خاصة في مجال الفن التشكيلي لمواجهة هذه الظواهر السلبية.