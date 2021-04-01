رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دور الفن التشكيلي في تنمية الوعي البيئي على طاولة الأعلى للثقافة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:39 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الخامسة مساء اليوم، ندوة بعنوان "دور الفن التشكيلي في تنمية الوعي البيئي والجمالي"٬ والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالتعاون مع لجنة الفنون والتشكيلية والعمارة برئاسة د. دليلة الكرداني.

يدير الندوة: د. مراد حكيم بباوي- عضو لجنة الجغرافيا والبيئة٬ ويشارك بها كل من الدكاترة: عادل عبدالرحمن: وكيل نقابة الفنون التشكيلية، ويتحدث عن "البيئة بين التلوث البصري وثقافة نشر الجمال.

مراد حكيم بباوي٬ ومداخلة بعنوان "رؤي جمالية في مجالات الحياة البيئية".- ميسون قطب: عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة، تتحدث عن "التصميم البيئي بين هوية المدينة وجغرافية المكان".

تقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة٬ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك.

وتكمن أهمية الفن التشكيلي لمواجهة التلوث البصري والسمعي في المجتمع٬ من خلال المساهمة في رفع ثقافة الفرد في المجتمع، وتكمن أهمية البحـث في الكشف عن الدور الفعـال والايجابي للتربية البيئية في مجال الفن التشكيلي مع إلقاء الضوء على التربية البيئية لمواجهة ظاهرة التلوث السمعي والبصري في المجتمع المصري٬ مع طرح رؤية خاصة في مجال الفن التشكيلي لمواجهة هذه الظواهر السلبية.

موضوعات متعلقة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية

«الأعلى للثقافة» يطلق مسابقة العزف والغناء على السمسمية.. تفاصيل