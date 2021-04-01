قادة ميانمار المعزولون يعلنون بطلان دستور 2008

أعلن قادة ميانمار المعزولون بطلان دستور عام 2008، الذي يعطي صلاحيات كبيرة للقوات المسلحة.وقال البرلمان أمس الأربعاء، إن الدستور سوف يكون باطلا ابتداء من 31 مارس الماضي.ولم يتضح ما إذا كانت هذه الخطوة سوف تكون لها تداعيات على الأرض، بعدما عادت السلطة للجيش بعد تنفيذ انقلاب عسكري في الأول من فبراير الماضي.ويعد البرلمان مجلس وزراء سريًا أسسه أعضاء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي تنتمى له الرئيسة الفعلية لميانمار المعزولة أون سان سو تشي.وكان الدستور قد أنهى الديكتاتورية العسكرية التي استمرت 50 عامًا، ولكنه استمر في منح الجيش 25% من المقاعد البرلمانية وعددًا من الوزارات الهامة.