فلسطين تبدأ تطعيم ذوى الأسرى فى رام الله والبيرة ضد كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بدء تطعيم ذوي الأسرى في محافظة رام الله والبيرة ضد فيروس كورونا المستجد، كما أنه سيتم تطعيم هذه الفئة فى بقية المحافظات يوم الأحد المقبل.وأوضحت الكيلة، خلال مشاركتها الطواقم الطبية فى تطعيم ذوى الأسرى، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الخميس، أن تطعيم هذه الفئة يهدف إلى حماية أهالى الأسرى من الإصابة بالفيروس عند زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.وأشارت إلى أن هذه العملية تمت بالتعاون مع هيئة شئون الأسرى، التي زودت وزارة الصحة بقائمة بأسماء أهالي الأسرى من الدرجة الأولى في جميع المحافظاتمن جهته، قال مدير عام صحة رام الله والبيرة معتصم المحيسن، إنه سيتم تطعيم ذوي الأسرى في محافظة رام الله والبيرة على مراحل، منعًا للاكتظاظ، مشيرًا إلى أن المديرية ستتواصل مع هيئة شؤون الأسرى لإعلامهم بتاريخ التطعيم.وأضاف المحيسن، أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي 1400 مواطن من ذوي الأسرى في المحافظة، مشيرًا إلى أن التطعيم لمحافظة رام الله والبيرة سيكون في مبنى الصحة المركزي في البالوع.