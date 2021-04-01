ضبط حداد ينقب عن الآثار أسفل منزله فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم عقب تقنين الإجراءات من ضبط حداد، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية لقيامه بالتنقيب والحفر عن الآثار بمنزله حيث عُثر على حفرة بقطر 2 متر وعمق 10 أمتار بغرفة داخل المنزل، كما ضُبط بحوزته أدوات الحفر والتنقيب.بمواجهته اعترف بقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.