بولندا تُسجل 35 ألفا و251 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البولندية 35 ألفا و251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في البلاد، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و356 ألفا و970 حالة.وقالت الوزارة حسبما ذكر راديو "بولندا"، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 621 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 53 ألفا و665 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و882 ألفا و179 شخصا، بعدما تعافى 20 ألفا و254 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.