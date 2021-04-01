رئيس جامعة بني سويف: تنفيذ 25 قافلة توعوية لـ 5 قرى بالمحافظة

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على الخطة التنفيذية للقوافل التوعية لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية لعام 2021.وأوضح رئيس الجامعة، أن الخطة تشمل تنفيذ 25 قافلة توعوية تقدم العديد من البرامج منها برنامج للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج، وبرنامج المشكلات الناتجة عن زواج الأقارب، بالإضافة إلى برنامج توعوي عن فيروس كورونا المستجد يطرح الأسباب والنتائج والوقاية والمشكلات، وبرنامج عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الوضع الاقتصادي، وبرنامج رعاية وتربية الثروة الحيوانية.وأضاف رئيس الجامعة أن القوافل تضم العديد من الكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكوادر طبية بشرية وبيطرية ورجال دين وعدد من القيادات الشعبية والطلاب.وتستهدف القوافل قرى صفط الخرسا، والحكامنة وقمن العروس، ومازورة، بمعدل خمسة قوافل لكل قرية.