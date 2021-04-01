رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«عضو برجال الأعمال»: هناك اتجاه قوى لفكرة تصدير العقار

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:48 ص
المهندس داكر عبد
المهندس داكر عبد اللاه
أسماء إبراهيم
طباعة
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أزمة فيروس كورونا جعلت الجميع يعيدون حساباتهم بما فيهم المطورين العقاريين، وفي طبيعة المنتج العقاري الذي نقوم بتنفيذه ونقوم بتحديد الفئة المستهدفة قبل البدء فيه وأي شريحة نستهدفها من العملاء، لأن أغلب الشرائح التي كانت مطروحة لها مشروعات ما قبل 2020 كلها تقريبًا مكتفية من هذه النوعية من المشروعات.

وأضاف عبداللاه في بيان له،: الآن بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية أقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والأماكن تغيرت، وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة، مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرهما.

وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن هناك اتجاهًا قويًا حاليًا لفكرة تصدير المهنة أو العقار بشكل قوى عما سبق، ولكن نواجه عقبتين أساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات ولا بد من إعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات، ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب، وهذا لم يعد مستهدفًا الآن لأن الأجنبي أو العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيبًا كاملًا فهو ليست لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك.

ونوه داكر إلى وجود مشكلة في تسجيل العقار، مؤكدًا أن فكرة تسجيل العقار تعطي الثقة والطمأنينة للمشتري الأجنبي، ولا بد من اتخاذ آلية تسرع بتسجيل العقار وهذا ما تسعى إليه الدولة حاليًا من خلال قانون التسجيل العقارى الجديد الذي سيكون له دور كبير في حركة رواج العقار بيعًا وشراءً.

موضوعات متعلقة

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية

«الأعلى للثقافة» يطلق مسابقة العزف والغناء على السمسمية.. تفاصيل