«عضو برجال الأعمال»: هناك اتجاه قوى لفكرة تصدير العقار

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أزمة فيروس كورونا جعلت الجميع يعيدون حساباتهم بما فيهم المطورين العقاريين، وفي طبيعة المنتج العقاري الذي نقوم بتنفيذه ونقوم بتحديد الفئة المستهدفة قبل البدء فيه وأي شريحة نستهدفها من العملاء، لأن أغلب الشرائح التي كانت مطروحة لها مشروعات ما قبل 2020 كلها تقريبًا مكتفية من هذه النوعية من المشروعات.وأضاف عبداللاه في بيان له،: الآن بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية أقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والأماكن تغيرت، وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة، مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرهما.وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن هناك اتجاهًا قويًا حاليًا لفكرة تصدير المهنة أو العقار بشكل قوى عما سبق، ولكن نواجه عقبتين أساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات ولا بد من إعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات، ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب، وهذا لم يعد مستهدفًا الآن لأن الأجنبي أو العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيبًا كاملًا فهو ليست لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك.ونوه داكر إلى وجود مشكلة في تسجيل العقار، مؤكدًا أن فكرة تسجيل العقار تعطي الثقة والطمأنينة للمشتري الأجنبي، ولا بد من اتخاذ آلية تسرع بتسجيل العقار وهذا ما تسعى إليه الدولة حاليًا من خلال قانون التسجيل العقارى الجديد الذي سيكون له دور كبير في حركة رواج العقار بيعًا وشراءً.