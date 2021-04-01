«عضو برجال الأعمال»: هناك اتجاه قوى لفكرة تصدير العقار

«عضو برجال الأعمال»: هناك اتجاه قوى لفكرة تصدير العقار
الخميس 01/أبريل/2021 - 11:48 ص
أسماء إبراهيمطباعة
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أزمة فيروس كورونا جعلت الجميع يعيدون حساباتهم بما فيهم المطورين العقاريين، وفي طبيعة المنتج العقاري الذي نقوم بتنفيذه ونقوم بتحديد الفئة المستهدفة قبل البدء فيه وأي شريحة نستهدفها من العملاء، لأن أغلب الشرائح التي كانت مطروحة لها مشروعات ما قبل 2020 كلها تقريبًا مكتفية من هذه النوعية من المشروعات.
وأضاف عبداللاه في بيان له،: الآن بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية أقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والأماكن تغيرت، وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة، مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرهما.
وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن هناك اتجاهًا قويًا حاليًا لفكرة تصدير المهنة أو العقار بشكل قوى عما سبق، ولكن نواجه عقبتين أساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات ولا بد من إعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات، ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب، وهذا لم يعد مستهدفًا الآن لأن الأجنبي أو العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيبًا كاملًا فهو ليست لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك.
ونوه داكر إلى وجود مشكلة في تسجيل العقار، مؤكدًا أن فكرة تسجيل العقار تعطي الثقة والطمأنينة للمشتري الأجنبي، ولا بد من اتخاذ آلية تسرع بتسجيل العقار وهذا ما تسعى إليه الدولة حاليًا من خلال قانون التسجيل العقارى الجديد الذي سيكون له دور كبير في حركة رواج العقار بيعًا وشراءً.
وأضاف عبداللاه في بيان له،: الآن بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية أقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والأماكن تغيرت، وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة، مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرهما.
وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن هناك اتجاهًا قويًا حاليًا لفكرة تصدير المهنة أو العقار بشكل قوى عما سبق، ولكن نواجه عقبتين أساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات ولا بد من إعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات، ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب، وهذا لم يعد مستهدفًا الآن لأن الأجنبي أو العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيبًا كاملًا فهو ليست لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك.
ونوه داكر إلى وجود مشكلة في تسجيل العقار، مؤكدًا أن فكرة تسجيل العقار تعطي الثقة والطمأنينة للمشتري الأجنبي، ولا بد من اتخاذ آلية تسرع بتسجيل العقار وهذا ما تسعى إليه الدولة حاليًا من خلال قانون التسجيل العقارى الجديد الذي سيكون له دور كبير في حركة رواج العقار بيعًا وشراءً.