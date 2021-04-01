الصحة العالمية: نراجع فعالية وأمان لقاح كورونا قبل اعتماده

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعتمد على فعالية أمان لقاح كورونا قبل اعتماده بشكل رسمي، لافتة إلى أن مرفق "كوفاكس" حدد أقل فعالية 50%، في حين أن كافة اللقاحات لا تقل نسبة فعاليتها عن 60% أو 65%.وأضافت الحجة، أنه لا يوجد هناك أي خطر من اللقاح، ولكن هناك أعراض جانبية بسيطة، وبدورنا لا نتقبل أن يكون هناك خطر جدى لتناول اللقاحات.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الأن للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد-19 ومستجدات وصول اللقاحات وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.