«آراب نيوز» تشيد بقرار صندوق مصر باستثمار 250 مليون جنيه في التعليم

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بقرار صندوق مصر السيادي استثمار 250 مليون جنيه (15.9 مليون دولار) في صندوق التعليم المصري الذي تديره المجموعة المالية هيرميس.وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق مصر السيادي وقع اتفاقية مع مجموعة "جيمس مصر" للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة، ومن المقرر أن تقوم المجموعة بتدشين المدرستين بطاقة استيعابية 2500 طالب لكل منهما على مساحة 30 ألف متر مربع.وتابعت أن هذا الاستثمار يعد هو الأول لصندوق مصر السيادي في قطاع التعليم المصري، مشيرة إلى أن استثمارات "شركة جيمس مصر" تقدر بأكثر من 1.6 مليار جنيه مصري منذ انطلاق عملياتها بالسوق المصري.ونقلت "آراب نيوز" عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، قولها: إن استثمارات الصندوق السيادي في قطاع التعليم تمثل مؤشرا واضحا على الاتجاه الذي تسلكه البلاد.وأضافت الصحيفة أن "السعيد" سلطت الضوء على رؤية القيادة السياسية، والخطة الاستراتيجية طويلة المدى التي اعتمدتها الدولة، لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة في كل المجالات عبر رؤية 2030.وأوضحت السعيد، أن الصندوق السيادي يسعى إلى تعظيم العائد من أصوله، وبناء ثروة للأجيال القادمة عبر عدة محاور، منها الاستفادة من المحفظة العقارية في مشروعات استثمارية ترتبط بشكل وثيق بأولويات مصر، مشددة على أن رؤية مصر 2030 تعتبر التعليم مكون أساسي لتطوير الأجيال القادمة.كما نقلت الصحيفة عن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن قطاع التعليم في مصر يُعد "قطاعًا واعدًا ومستقرًا"، مضيفا أنه سيتم استغلال جزء من أصول الصندوق الحالية والمحتملة في توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معتدلة لتخاطب القاعدة العريضة من الشعب المصري.وتابع أن ذلك يشكل دعمًا للطبقة المتوسطة في مواجهة ظواهر مثل قوائم الانتظار، وأعباء وصعوبات الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة سيتبعها تحالفات مع شركاء آخرين في المجال يمتلكون الخبرة الفنية ورأس المال اللازم خلال الفترة القليلة المقبلة.