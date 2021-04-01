«التصوير الجدارى القبطى فى العصور الإسلامية» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية في إطار فعاليات الموسم الثقافي القبطي محاضرة بعنوان "التصوير الجداري القبطي في العصور الإسلامية.. العصر الأيوبي والمملوكي"، وذلك عن طريق البث عن بُعد (Online)، اليوم الخميس الموافق 1 إبريل 2021، في تمام الساعة الرابعة مساءً، ويحاضر فيها الدكتور نادر ألفي زكري، أستاذ الآثار والفنون القبطية المساعد بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.تهدف المحاضرة إلى التعرف على ملامح وخصائص الرسوم الجدارية القبطية خلال العصور الإسلامية، حيث اتجهت أنظار الباحثين إلى دراسة الفنون القبطية خلال فترة ما قبل دخول العرب مصر في النصف الأول من القرن السابع الميلادي والذي أُكتشف في بعض مناطق الآثار القبطية مثل المقابر المسيحية بجبانة البجوات بالواحة الخارجة (حوالي القرن الرابع الميلادي)، والدير المندثر المعروف بدير الأنبا إرميا بسقارة وكذلك دير الأنبا أبوللو بباويط (منفلوط حاليًا).وبدراسة فنون التصوير القبطية التي رسمت في العصور الإسلامية، تبين ازدهار هذه الفنون خلال فترات الحكم الاسلامي بمصر، وهذا ما يوضح مدى التعايش الثقافي واللغوي والفني المشترك بين المسيحيين والمسلمين في المجتمع المصري حينذاك.يمكن متابعة المحاضرة من خلال صفحة مركز الدراسات القبطية على الفيسبوك.