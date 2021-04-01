«الأوقاف الفلسطينية»: تعليق خطبة وصلاة الجمعة في المناطق المغلقة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عن إقامة خطبة وصلاة الجمعة والتي توافق الثاني من إبريل الحالي في الساحات العامة، وتعليق إقامتها في المناطق المغلقة، نتيجة لتفشي فيروس "كورونا".وأكدت الأوقاف في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم الخميس أنه من الضروري الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية والسلامة العامة، وبالبروتوكول الصحي، لتجنب انتشار فيروس "كورونا".