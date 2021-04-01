دراسة: نصف البريطانيين لا يستطيعون تحديد أعراض كورونا حتى الآن

كشفت دراسة جديدة إلى أن نصف الأشخاص فقط في بريطانيا، قادرون على تحديد الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا بشكل صحيح، على الرغم من مرور أكثر من عام على الجائحة، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.وذكرت الدراسة، أن واحدا من كل 5 أشخاص، في بريطانيا، سارعوا للفحص بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم، في حين التزم 43% فقط بقواعد العزل الذاتي.شمل المسح حوالي 54000 شخص على مدار عام تقريبًا، ووجد الفريق القائم على المسح من الصحة العامة في إنجلترا وكينجز كوليج لندن، أن 52% فقط قالوا إنهم يعرفون الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة وفقدان التذوق أو الشم.وخلصت الدراسة إلى أن الرقم لم يتحسن بمرور الوقت، على الرغم من الحملات الحكومية التوعوية العديدة.وقال المقيمين على الدراسة: "مع هذه المعدلات المنخفضة للتعرف على الأعراض والاختبار والعزل الذاتي الكامل، فإن فعالية الشكل الحالي لنظام الاختبار والتتبع والعزل في المملكة المتحدة محدودة".وقالت كلير بوليت هاميلتون، نائبة رئيس مجلس رفاهية المجتمع التابع لرابطة الحكومة المحلية: "إن نتائج هذه الدراسة مثيرة للقلق".وأضافت، أنه على الرغم من أن طرح اللقاح يمنحنا الأمل في العودة إلى أسلوب حياتنا الطبيعي، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا لإجراء اختبار لأنفسنا عند الضرورة.