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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إنشاء مجمع مصانع ياباني لمستحضرات التجميل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:33 ص
إبراهيم العربي
إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
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أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني، انطلاق أول الاستثمارات اليابانيه في المنطقه الاقتصاية بقناة السويس، بإنشاء مجمع مصانع على مساحة 20 ألف متر مربع وباستثمارات يابانية مباشرة بلغت  10 ملايين دولار؛ لإنتاج مستلزمات التعقيم ومستحضرات التجميل، يوفر نحو 1500 فرصة عمل.

وأضاف "العربي"، في بيان اليوم الأن المنتجات اليابانية  تتمتع بثقة كبيرة وسمعة طيبة لدي المستهلك المصري بما يمنح منتجاتها فرصا كبيرة للنجاح في الأسواق المصرية، معربا عن سعادته باستثمارات شركة سرايا اليابانية لصناعة منتجات مستحضرات التجميل فى المنطقة الاقتصاديه بقناة السويس والتى ستجذب المزيد من الإستثمارات اليابانيه فى المستقبل القريب لهذه المنطقة المهمة.

وأوضح أن انطلاق الاستثمارات اليابانية بمنطقة قناة السويس يعطيها مصداقية عالمية كما يمنح شهادة دولية  جديدة على نجاح  برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته  مصر خلال الأعوام الماضية حيث يتميز المستثمر الياباني  بالدراسة المتأنيه قبل الانطلاق الجاد في الاستثمار، وبعد التأكد من قدرة السوق على تحقيق النجاح المطلوب.  

ومن جانبه صرح الدكتور نبيل الموجى نائب رئيس شركة سرايا فى مصر والشرق الأوسط، أن الشركة اليابانيه والتى تأسست عام 1952 وتتواجد فيما يقرب من 50 دولة حول العالم قد بدأت دراسة ضخ استثماراتها فى مصر منذ  2018  وتم عرضها فى أثناء المؤتمر المشترك الحادى عشر لمجلس الأعمال المصرى اليابانى والذى عقد على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019، وتخطط الشركة لمزيد من الإستثمارات فى مصر فى المرحله المقبله ليس فقط فى التصنيع والتصدير لمنتجاتها الي الشرق الأوسط وقاره افريقيا  ولكن من خلال تقديم الخدمات المعتمده على التكنولوجيا اليابانيه فى مجالات التعقيم والصحه العامه والتجميل.

وأضاف "الموجي"، أنه قد تم توقيع التعاقد بالأمس بين شركة سرايا اليابانيه وشركة حسن علام القابضه للبدء فى إنشاء مجمع المصانع الأول لشركة سرايا فى مصر فى المنطقه المطورة بواسطة شركة السويس للتنمية الصناعيه بالمنطقة الإقتصاديه لقناة السويس لتكون بمثابة قاعده تصديريه لمنتجات الشركة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الدول بالتعاون مع الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس.

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