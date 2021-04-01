شيماء محمود: المسابقات الفنية متنفس داعم لمجال النقد فى مصر

فازت التشكيلية والناقدة شيماء محمود، بالمركز الثاني لجائزة فاروق حسني للفنون في دورتها الثانية التي تحمل أسم الدكتور الراحل شاكر عبد عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، معربه في حوارها لـ«الدستور» عن إعتزازها وفخرها بحصولها على جائزة تحمل أسم الفنان الكبير فاروق حسني.

وقالت إن مثل هذه المسابقات إضافة كبيرة ومتنفس قوى لدعم مجال النقد فى مصر، وتشجيع شباب النقاد على كتابة دراسات نقدية وإلى نص الحوار:

- ماذا يمثل لكي حصولك على جائزة فاروق حسني النقد الفني؟ شرف كبير لى أن أحصل على جائزة تحمل اسم فنان كبير مثل فاروق حسنى، واعتبره إنجاز يضاف لمشوارى، بخلاف انها حملت اسم قامة كبيرة بحجم الدكتور شاكر عبد الحميد الذى كان يرأس لجنة تحكيم مجال النقد، وأفخر انه قرأ دراستى ووجدها جديرة بالحصول على جائزة، وأيضا كوكبة من النقاد منهم الدكتورة أمل نصر، الدكتور ياسر منجى، الناقده فاطمة على، والدكتور هانى أبو الحسن.



- ماذا عن مشروعك الذي حصدت به الجائزة؟

قدمت دراسة نقدية عن أعمال أحد أشهر فنانى الجرافيتى فى العالم الإيطالى بلو، كى أصف تجربة فعلية قدمت دليلًا مثبتًا على دور الفنان كمبادر للتحديث في مجتمعه الصغير بل والعالم أجمع من خلال إنشاء علاقة قوية وتعاون مع المجتمعات المحيطة به.



-هل سبق لك أن شاركت بدراسات نقدية؟

أمارس الكتابة المتخصصة منذ أن كنت طالبة بكلية الفنون الجميلة، نشرت لى مقالات فى عدد من الصحف المصرية، سبق أن حصلت على جائزة الدولة للإبداع فى مجال النقد لدراسته من خلال الأكاديمية المصرية للفنون فى روما عام 2014 والتى أضافت لى الكثير وجعلتنى أنقل كل ما عايشته عبر كتابتى وفنى.



- كيف ترين ساحة النقد الفني التشكيلي في الوقت الحالي؟

رغم أننا نملك كتّاب ذوى رؤى مختلفة ومدارس نقدية متنوعة إلا أنه اتمنى أن تتوافر وسائط أكثر لنشر دراستهم حتى تكون مرجع توثيقى لمواكبة ذلك الحراك الفنى.



- ما رايك في المسابقات التي تطرح وهل تدعم النقد وتساعد على اكتشاف اجيال جديدة؟

اعتبر مثل هذه المسابقات ستكون إضافة كبيرة ومتنفس قوى بالفعل لدعم مجال النقد فى مصر، وتشجيع شباب النقاد على كتابة دراسات نقدية تثرى الساحة الفنية، وأتمنى أن تهتم سائر المؤسسات بهذا المجال لانه يحمل اهمية موازية للفن، فدور الناقد ليس رصد فقط لكنه يكون توجيهى يعيد تصحيح مسار الفن.



- يهتم النقاد بالمجاملة ما ردك؟

أرى أن ما يتم نشره يكون أكثره أقرب للقالب الصحفى نظرا لندرة المساحات المتوفرة للنقد الفنى بشكل متخصص، فالكتابة عن الحركة الفنية ومتابعتها أمر مهم ليصل كل تطور فى المجال إلى الجمهور.



-هل ما تشهده الساحة الفنية التشكيلية من أزمات بسبب ضعف النقد الفني؟

الحركة التشكيلية المصرية فى تطور مستمر، فهناك فنانون أصبحوا لهم دورا فى الفن العالمى، ربما هناك تأثر فى الفعاليات عموما بسبب جائحة كورونا التى تأثر بها الفن مثلما تاثرت كافة المجالات، لكننى أظن أنه سيأثر هذا على الإبداع الفنى الجديد فدائما وأبدا الفنان مرآة عصره.



ما هي مشروعات النقدية القادمة؟

مستمرة فى نشر متابعاتى للمعارض الفنية، بخلاف عملى على مشروع فنى اتناول فيه المرأة من منظور خاص، استعد لإقامة معرض جديد، اتمنى أن اجمع بين شغفى بالكتابة والرسم.



شيماء محخمود، صحفية وفنانة بصرية تشارك فى الحركة التشكيلية منذ أن كانت طالبة بالسنة الأولى فى الكلية الفنون الجميلة عام 2008، حازت أعمالها على جوائز وإشادة من هيئات فنية وطنية ودولية، حصلت مؤخرا على جائزة مسابقة مؤسسة فاروق حسنى فى مجال النقد الفنى، بخلاف مشاركتها بمسابقة صالون الشباب فى دورته الـ31.



شاركت في معارض وورش جماعية دولية ومحلية بينها صالون الرسم "ابيض واسود" بمركز الجزيرة للفنون 2021، معرض مراسم سيوة 2012، صالون الجنوب 2017، معرض مرسم النوبة 2021، ومهرجان ضى للشباب العربى 2020.

