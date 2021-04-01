رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم

تفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم وأعمال الإنشاءات التي تتم بمعرفة الإدارة العامة للمشروعات.كما تفقد رئيس الهيئة أعمال زراعة الأحواض بمعرفة المركزيه للتجميل وشاهد خلالها آخر المستجدات التي تمت في جميع الأحواض حتى تمثال رمسيس بطريق المطار.كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي أعمال دهان الارصفة التي تتم عن طريق أحد منظمات المجتمع المدني المشاركه مع الهيئة في عملية التطوير.وفي نهايه الجولة أثنى رئيس الهيئة علي المجهود المبذول من المشروعات والتجميل وطلب منهم المزيد من الجهد والاجتهاد لإنهاء مراحل التطوير في أسرع وقت ممكن.