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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:32 ص
تطوير طريق المطار
تطوير طريق المطار
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم وأعمال الإنشاءات التي تتم بمعرفة الإدارة العامة للمشروعات.

كما تفقد رئيس الهيئة أعمال زراعة الأحواض بمعرفة المركزيه للتجميل وشاهد خلالها آخر المستجدات التي تمت في جميع الأحواض حتى تمثال رمسيس بطريق المطار.

كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي أعمال دهان الارصفة التي تتم عن طريق أحد منظمات المجتمع المدني المشاركه مع الهيئة في عملية التطوير.

وفي نهايه الجولة أثنى رئيس الهيئة علي المجهود المبذول من المشروعات والتجميل وطلب منهم المزيد من الجهد والاجتهاد لإنهاء مراحل التطوير في أسرع وقت ممكن.
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم
رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال تطوير طريق المطار بصلاح سالم

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