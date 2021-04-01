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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية: 519 مليون للخطة الاستثمارية واستفادة من الاعتمادات

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك طبقا لبرامجها الزمنية، مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 –2021، مع التركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، والمهندس علي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

وشدد محافظ القليوبية على مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة وتوريد جميع المعدات التي جرى شراؤها، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ووجه المحافظ بالإسراع في نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات، وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتي أو الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، تبلغ 519 مليون جنيه تضمنت 475 مليون جنيه اعتماد حكومي و44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي، في قطاعات "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

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