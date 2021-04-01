المشدد 5 سنوات وغرامة لـ3 تجار حشيش بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المواد المخدرة في البساتين وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار النجار.كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين "إسماعيل. ا"، عامل و"عيد ج"، وإسلام. ح"، بتشكيل عصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة وإحراز المتهم الأول وحيازة المتهمين الثاني والثالث جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.