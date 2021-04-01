محاكمة صاحب مصنع مستحضرات تجميل بتهمة الغش التجارى

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، إحالة صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بمنطقة 15 مايو، للمحاكمة بتهمة الغش التجاري.تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط مسئول عن مصنع مستحضرات تجميل، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وإستغلاله في تصنيع مستحضرات التجميل مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.وعثر بداخل المصنع على (530،000 قطعة مستحضرات تجميل "مختلفة الأنواع"- 8،244 طن مواد خام "مستحضرات تجميل" - 30،240 زجاجة كحول إيثيلى) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها - 11 مليون ملصق "إستيكر" خاص بمنتجات مختلفة - 13 ماكينة مختلفة - سير لتجهيز المنتج النهائى).وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.