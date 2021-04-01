«كورونا» يُغير حسابات جميع العاملين في القطاع العقاري

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن أزمة كورونا جعلت الجميع يعيد حساباته بما فيهم المطورين العقاريين وفي طبيعة المنتج العقاري الذي ينفذ، ويجري تحديد الفئة المستهدفة قبل البدء فيه وأي شريحة مستهدفه من العملاء؛ لأن أغلب الشرائح التي كانت مطروحة لها مشروعات ما قبل 2020 كلها تقريبا مكتفية من هذه النوعية من المشروعات.وأضاف "داكر"، في تصريحات له: "بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية اقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والأماكن تغيرت، وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها".وأشار إلى أن "هناك اتجاه قوي حاليا لفكرة تصدير المهنة او العقار بشكل قوى عما سبق ولكن نواجه عقبتين اساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات، ولا بُد من أعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب، وهذا لم يعد مستهدفًا، لأن الأجنبي أو العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيب كامل فهو ليس لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك".