«كورونا» يُغير حسابات جميع العاملين في القطاع العقاري
الخميس 01/أبريل/2021 - 11:27 ص
علا العلافطباعة
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن أزمة كورونا جعلت الجميع يعيد حساباته بما فيهم المطورين العقاريين وفي طبيعة المنتج العقاري الذي ينفذ، ويجري تحديد الفئة المستهدفة قبل البدء فيه وأي شريحة مستهدفه من العملاء؛ لأن أغلب الشرائح التي كانت مطروحة لها مشروعات ما قبل 2020 كلها تقريبا مكتفية من هذه النوعية من المشروعات.
وأضاف "داكر"، في تصريحات له: "بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية اقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والأماكن تغيرت، وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها".
وأشار إلى أن "هناك اتجاه قوي حاليا لفكرة تصدير المهنة او العقار بشكل قوى عما سبق ولكن نواجه عقبتين اساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات، ولا بُد من أعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب، وهذا لم يعد مستهدفًا، لأن الأجنبي أو العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيب كامل فهو ليس لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك".
وأضاف "داكر"، في تصريحات له: "بدأنا نفكر في نوعية أخرى من الوحدات السكنية اقل في المساحات ونوع التشطيب تغير والأماكن تغيرت، وبدأنا التوسع في مدن عمرانية جديدة بخلاف المدن التي كانت قائمة منذ فترة مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها".
وأشار إلى أن "هناك اتجاه قوي حاليا لفكرة تصدير المهنة او العقار بشكل قوى عما سبق ولكن نواجه عقبتين اساسيتين في تصدير العقار وقطاع المقاولات، ولا بُد من أعداد خطة واضحة من قبل الدولة والمطورين العقاريين وقطاع المقاولات ففي الماضي كان المطورون يعتمدون على تقديم منتج سكني نصف تشطيب، وهذا لم يعد مستهدفًا، لأن الأجنبي أو العربي الذي يرغب في شراء وحدة سكنية يريدها تشطيب كامل فهو ليس لديه خبرات في التشطيب ولا يوجد لديه وقت في ذلك".