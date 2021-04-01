«المركزى» يطرح أذون خزانة بـ17.5 مليار جنيه اليوم

يطرح، اليوم الخميس، البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 17.5 مليار جنيه.وتبلغ قيمة الطرح الأول 10.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.