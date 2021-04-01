«المركزى» يطرح أذون خزانة بـ17.5 مليار جنيه اليوم
الخميس 01/أبريل/2021 - 11:30 ص
راندا التونيطباعة
يطرح، اليوم الخميس، البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 17.5 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 10.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.
وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 10.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.
وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.