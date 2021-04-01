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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«يونيسف» تدعو لإنهاء تحيزات توزيع لقاحات كورونا: لن يأمن الجميع

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:39 ص
كورونا
كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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دعا الدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسف، إلى إنهاء التحيزات في توزيع لقاح كورونا، مؤكدا أنه لن يكون الجميع في مأمن إلا بالتوسع في توزيع اللقاحات لكل الدول.

وأضاف تشيبان، أن التوزيع العادل والمنصف لكل الدول يساهم في مواجهة الفيروس، ويجب أن تتقاسم الدول التي لديها جرعات زائدة عن حاجتها إلى الدول الفقيرة وفق مرفق "كوفاكس"، مؤكدا أن اللقاح أداة ضرورية لمواجهة المرض، ولكن يجب الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مشددا على أن الجميع تعرض لتعب وإرهاق من تطبيق تلك الإجراءات ولكن يجب الاستمرار فيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد الآن للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة (كوفيد-19) ومستجدات وصول اللقاحات وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.

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