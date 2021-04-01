ماس كهربائي وراء حريق ورشة بالجمالية

تسلمت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الخميس، تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق نشب داخل ورشة بمنطقة الجمالية، وتبين أن ماس كهربائي وراء الحريق.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بإحدى الورش الجمالية.وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.