رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكعكي: الموقف الحازم للسيسي «خط أحمر» إزاء حقوق مصر المائية

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:25 ص
عوني الكعكي
عوني الكعكي
ا ش ا
طباعة
أكد نقيب الصحافة اللبنانية ورئيس تحرير جريدة (الشرق) اليومية عوني الكعكي، أن الموقف الحازم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إزاء مياه النيل والمفاوضات مع إثيوبيا، جاء بمثابة "خط أحمر" حيال حقوق مصر المائية لن يسمح لأحد بتجاوزه، مشيرا إلى أن "السيسي" لا يساوم على السيادة ولا يفرط بحقوق مصر.

وقال الكعكي - في افتتاحية صحيفة (الشرق) اللبنانية بعددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان (مصر هبة النيل) -: "موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء حازما وهو يتحدث عن أهمية الماء في حياة مصر، فإذا كانت مصر هبة النيل، فإن تأكيد الرئيس المصري على أن كل قطرة ماء في مصر، خط أحمر، ينسجم مع تطلعات مصر للمحافظة على حقوقها".

وأشار إلى أن إثيوبيا لم تفهم حتى الآن موقف مصر القائم على إيجاد حل يحفظ حقوق الجميع، لافتا إلى أن الموقف المصري بدا واضحا وصريحا، وقوامه "لن يستطيع أحد أن يأخذ منا قطرة ماء من حقنا.. فنحن لا نهدد ولكن إذا حدث ذلك، فإن المنطقة كلها، سوف تواجه حالة شديدة من عدم الاستقرار".

وأكد نقيب الصحافة اللبنانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار بذكاء نادر، توقيت التصريح مع اقتراب جولة محادثات جديدة بعد أسبوعين وأنه "يعي تماما ما يقول".. مشيرا إلى أن إثيوبيا تحاول المراوغة، الأمر الذي حدا بالرئيس السيسي التأكيد بقوة وصلابة أن إثيوبيا يتعين عليها أن تلتزم بالاتفاقات الدولية.

وتابع قائلا: "إن كلام الرئيس السيسي يشير إلى أن هناك خطا أحمر زمنيا أمام أديس أبابا قبل الملء الجديد للسد بالمياه.. فالرئيس المصري واثق من قدراته العسكرية، ويتعامل بذكاء وهدوء، وأبلغ الإثيوبيين رسالة واضحة، مفادها أن اللعب بالنار لا يجدي، لأن المنطقة كلها ستكون مشتعلة وفي حال من عدم الاستقرار".

وأكد الكاتب أن المياه بالنسبة لمصر "مسألة حياة أو موت" وأن مصر على استعداد تام للدفاع عن مياهها بشتى الوسائل الممكنة، مشددا على أن تصرفات إثيوبيا تمثل مخالفة للاتفاقية المبرمة عام 2015 "وأن تعنتها لن يُبقي صديقا لها".. لافتا في هذا الصدد إلى قوة التنسيق المصري – السوداني في هذا الملف.

واختتم الكاتب اللبناني قائلا: "إن الإنسان ليفخر بالفعل، بما جاء على لسان الرئيس المصري.. فالسيسي لا يساوم على السيادة، ولا يفرط بحقوق مصر، وهو لن يتنازل كما ذكر عن أي نقطة ماء، فالمياه بالنسبة لمصر خط أحمر، لا يسمح لأحد باختراقه".

موضوعات متعلقة

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

الصحة العالمية: زيادة مقلقة في إصابات كورونا بـ14 دولة بالشرق المتوسط

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية

«الأعلى للثقافة» يطلق مسابقة العزف والغناء على السمسمية.. تفاصيل