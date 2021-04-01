الكعكي: الموقف الحازم للسيسي «خط أحمر» إزاء حقوق مصر المائية

أكد نقيب الصحافة اللبنانية ورئيس تحرير جريدة (الشرق) اليومية عوني الكعكي، أن الموقف الحازم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إزاء مياه النيل والمفاوضات مع إثيوبيا، جاء بمثابة "خط أحمر" حيال حقوق مصر المائية لن يسمح لأحد بتجاوزه، مشيرا إلى أن "السيسي" لا يساوم على السيادة ولا يفرط بحقوق مصر.وقال الكعكي - في افتتاحية صحيفة (الشرق) اللبنانية بعددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان (مصر هبة النيل) -: "موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء حازما وهو يتحدث عن أهمية الماء في حياة مصر، فإذا كانت مصر هبة النيل، فإن تأكيد الرئيس المصري على أن كل قطرة ماء في مصر، خط أحمر، ينسجم مع تطلعات مصر للمحافظة على حقوقها".وأشار إلى أن إثيوبيا لم تفهم حتى الآن موقف مصر القائم على إيجاد حل يحفظ حقوق الجميع، لافتا إلى أن الموقف المصري بدا واضحا وصريحا، وقوامه "لن يستطيع أحد أن يأخذ منا قطرة ماء من حقنا.. فنحن لا نهدد ولكن إذا حدث ذلك، فإن المنطقة كلها، سوف تواجه حالة شديدة من عدم الاستقرار".وأكد نقيب الصحافة اللبنانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار بذكاء نادر، توقيت التصريح مع اقتراب جولة محادثات جديدة بعد أسبوعين وأنه "يعي تماما ما يقول".. مشيرا إلى أن إثيوبيا تحاول المراوغة، الأمر الذي حدا بالرئيس السيسي التأكيد بقوة وصلابة أن إثيوبيا يتعين عليها أن تلتزم بالاتفاقات الدولية.وتابع قائلا: "إن كلام الرئيس السيسي يشير إلى أن هناك خطا أحمر زمنيا أمام أديس أبابا قبل الملء الجديد للسد بالمياه.. فالرئيس المصري واثق من قدراته العسكرية، ويتعامل بذكاء وهدوء، وأبلغ الإثيوبيين رسالة واضحة، مفادها أن اللعب بالنار لا يجدي، لأن المنطقة كلها ستكون مشتعلة وفي حال من عدم الاستقرار".وأكد الكاتب أن المياه بالنسبة لمصر "مسألة حياة أو موت" وأن مصر على استعداد تام للدفاع عن مياهها بشتى الوسائل الممكنة، مشددا على أن تصرفات إثيوبيا تمثل مخالفة للاتفاقية المبرمة عام 2015 "وأن تعنتها لن يُبقي صديقا لها".. لافتا في هذا الصدد إلى قوة التنسيق المصري – السوداني في هذا الملف.واختتم الكاتب اللبناني قائلا: "إن الإنسان ليفخر بالفعل، بما جاء على لسان الرئيس المصري.. فالسيسي لا يساوم على السيادة، ولا يفرط بحقوق مصر، وهو لن يتنازل كما ذكر عن أي نقطة ماء، فالمياه بالنسبة لمصر خط أحمر، لا يسمح لأحد باختراقه".