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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

أبرزها 18 طن لحوم وأسماك فاسدة.. ضبط 1291 قضية تموينية

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:25 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1291 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 9،5 طن "لحوم ودواجن مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 5،2 طن "لحوم برازيلى، نشا، بروتين صويا " معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مستلزمات إنتاج" – 3،91 طن " كفتة، برجر" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة "منتج نهائى" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط 4،8 طن "أسماك" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تمهيدًا لإدخاله فى عملية تصنيع المخبوزات لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وضبط 1،25 طن " تمور " معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على 1،898،284 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء، وضبط 1،6 طن "سكر تموينى"، 300 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء بحوزة مالكة محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط 3،2 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وضبط 2،3 طن "أسمدة زراعية" مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

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