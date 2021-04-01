اليوم.. بدء صرف «تموين أبريل»

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل المقبل.ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضروات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 25%.كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيده.