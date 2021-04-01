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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يرحبان بوصول أول شحنة من لقاح كوفاكس إلى مصر

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:23 ص
سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كرستيان بيرجر،
ا ش ا
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رحب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كرستيان بيرجر، والسفير البريطاني بالقاهرة السير جيفري آدامز، اليوم الخميس، بوصول أول شحنة من لقاح "كوفاكس" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى مصر.

وقال السفير الأوروبي، في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يعتبر تسليم أول شحنة من كوفاكس بمثابة شهادة على شراكة الاتحاد الأوروبي القوية والاستراتيجية مع مصر، لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان، سنخرج أقوى مع أصدقائنا المصريين".

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عبر حسابها: "فريق أوروبا يتضامن مع مصر في مكافحة جائحة ⁧‫كوفيد 19‬⁩، بدعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسسات التمويل الأوروبية، وصلت أول شحنة من اللقاحات لمطار القاهرة عن طريق كوفاكس".

وأضافت: "حشد فريق أوروبا 2.2 مليار يورو لكوفاكس، مما أسهم في توفير واحد من أصل ثلاث لقاحات".

وفي الإطار ذاته قال السفير البريطاني في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار رائعة، وصول أول شحنة لقاح في مصر من كوفاكس‬⁩ للتغلب على ⁧‫كوفيد -19‬⁩".

وأضاف: "يجب أن تصل اللقاحات للجميع بشكل عادل ومنصف، وكوفاكس‬⁩ يوفر هذا"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد واحدة من أكبر الجهات المانحة، "لكننا نقوم بذلك مع الأصدقاء والشركاء مما يضمن لنا ⁧‫إعادة البناء‬⁩ معًا.

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