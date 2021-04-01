الأنبا موسى يفتتح بيت «الشماسة فيبي» لخلوة الفتيات

افتتح الأنبا موسى، أسقف الكنيسة القبطية للشباب، مساء أمس، بيت خلوة دير الشماسة فيبي بالعبور، للفتيات.ويهدف بيت الخلوة إلى استقبال الفتيات القبطيات لقضاء خلوة روحية، وفترات صلاة وصوم بها، برعاية أسقفية الشباب.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.