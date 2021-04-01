الصحة العالمية: توزيع 23 مليون جرعة بشرق المتوسط.. ومصر حصلت على حصتها

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أن الفترة الماضية شهدت توزيع لقاحات فيروس كورونا.وأضاف أنه تم توزيع 23 مليون جرعة حتى الان بإقليم شرق المتوسط و13 دول تسلمت من خلال مرفق كوفاكس واخرهم مصر واليمن التي وصلت شحناتها أمس.وأكد أن النقص العالمى في اللقاحات أدى الى تأخير الملايين من الجرعات على الدول، وتابع قائلا: "مازالنا يساورنا القلق في ما يخص توزيع لقاحات فيروس كورونا"وشدد على عدم الاعتماد على لقاح فيروس كورونا فقط، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازيةجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الأن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد-19 ومستجدات وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.