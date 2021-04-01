«الداخلية» تكشف حقيقة نشوب حريق هائل فى كفر الشيخ

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بشأن اندلاع حريق هائل بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ.وأكد المصدر خلال بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود بكمية من بالات قش الأرز بقطعة أرض ملك (أحد الأشخاص) كائنة بذات القرية المشار إليها.وأضاف المصدر، فور ورود البلاغ دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن الحريق محدود، ولم يسفر عن أية إصابات أو وفيات.