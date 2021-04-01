«فيسبوك» يحذف مقابلة مصورة لترامب

قالت متحدثة باسم شركة "فيسبوك"، إن الموقع أزال تسجيلا مصورا لمقابلة مع ترامب، من على صفحة لارا زوجة ابنه، بحسب رويترز.وانضمت لارا ترامب، المتزوجة من إريك ترامب، مؤخرا إلى شبكة "فوكس نيوز"، وروجت لمقابلة مع ترامب من أجل برنامجها عبر الإنترنت "ذا رايت فيو" في منشورات عبر إنستجرام.ونشرت بعد ذلك صورة لبريد إلكتروني من "فيسبوك" يقول إن الفيديو الذي يتعلق بترامب أُزيل، بسبب الحظر المفروض على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعيوكانت حسابات ترامب على فيسبوك وانستجرام قد علقت لأجل غير مسمى بسبب التحريض على العنف إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونجرس الأمريكي.