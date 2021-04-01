روسيا والإمارات تبحثان التعاون بمجالات الطيران والنقل البحري

أعلنت وزارة النقل الروسية أن موسكو وأبوظبي بحثتا تطوير التعاون في مجالات الطيران والسكك الحديد والنقل البحري.وذكر بيان للوزارة الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم الخميس، أنها استضافت أمس الأربعاء لقاء وزير الدولة، نائب وزير النقل الروسي، دميتري زفيريف، مع السفير المفوض فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو، الدكتور محمد أحمد الجابر، وأضاف البيان أن الجانبين بحثا قضايا التعاون بين روسيا والإمارات في مجال النقل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لخبراء الطيران من البلدين في المستقبل القريب.وأوضح أن الطرفين أكدا خلال اللقاء على منفعة تطوير التعاون في مجال السكك الحديدية والنقل البحري، لافتا إلى أن الوثائق بين البلدين تتعلق بالتعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية والبنية التحتية للسكك الحديدية في دولة الإمارات والتفاعل في تطوير البنية التحتية للموانئ في البلدين.وذكر البيان أن الجانب الروسي اقترح توسيع اتفاقية الصلاحية للطيران إلى عدد غير محدود من أنواع معدات الطيران الروسية، والتي سيتم توريدها في المستقبل إلى سوق الإمارات العربية المتحدة.