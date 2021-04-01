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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة لغسل شبكات المياه بالمنوفية.. وتحذير من الشركة للمواطنين

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:20 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة، خلال شهر إبريل الحالى، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب الشركة، بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل، حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة، أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياه يمكن الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب على رقم 01220906668.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالاستمرار فى عمل الصيانة الدورية اللازمة طبقًا للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف نطاق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.

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