رئيس مدينة سيوة: وضع خطة لتطهير كافة المساجد قبل رمضان

قال العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه في ضوء التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن ضوابط الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان، وفي إطار التوجيهات الدورية من اللواء خالد شعيب محافظ، تم تنظيم حملة مكبرة للتعقيم والتطعير.وأوضح أنه تم تنفيذ حملة لرش وتطهير المساجد ورش وتطهير الأرصفة وواجهات المحال التجارية، مؤكدا أنه تم وضع خطة لتطهير كافة المساجد قبل شهر رمضان، وأثناء الشهر حفاظا على صحة وسلامة المصلين.