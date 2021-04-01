وزير خارجية الجزائر يبدأ زيارة إلى تونس

بدأ وزير الشئون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى تونس، حاملا رسالة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى نظيره التونسي قيس سعيد.وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، اليوم، أن بوقدوم سيجري مباحثات مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، يتم خلالها استعراض العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية والدولية.