عرض فيلم «مشمش أفندي» بصالون أحمد فؤاد درويش

تستضيف قاعة سينما الهناجر٬ بساحة الأوبرا٬ في السابعة مساء اليوم٬ أمسية جديدة من أمسيات٬ صالون أحمد درويش الثقافي٬ ويتناول الليلة محور "السينما الوثائقية"، تحت عنوان "فن الرسوم المتحركة في مصر".يدير الصالون المخرج أحمد فؤاد درويش، ويستضيف الفنانة عطية عادل خيري، الفنان أحمد حنفي، ونجل الفنان نصحي إسكندر، حيث يتم مناقشة تجربة الأخوة "فرانكل" في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين في مجال الرسوم المتحركة، ويلي اللقاء الفكري عرض فيلم الرسوم المتحركة "مشمش أفندي".وعن بدايات فن الرسوم المتحركة في مصر تقول الباحثة مي حسن، الأستاذ المساعد بأكاديمية الفنون: ظهر في مصر منذ زمن بعيد هي صاحبة التجربة الأقدم في ذلك الفن فقد بدأ عام‏ 1935‏ على يد‏‏ "الأخوة فرانكل‏"‏ وهما شقيقان مصريان من جذور روسية‏٬ تمكنا رغم محدودية إمكانياتهما التقنية من إنتاج العديد من الأعمال وترسيخ شخصية كرتونية مصرية باسم مشمش أفندي.ولكن بعد ذلك توقف إنتاج الرسوم المتحركة إلى أن ظهر‏ "علي مهيب‏"‏ رائد الرسوم المتحركة في مصر والشرق الأوسط الذي أسس أول ستوديو للرسوم المتحركة في الشرق الأوسط. ويعتبر ستوديو مهيب مدرسة دربت العديد من الكوادر في هذا المجال مثل فهمي عبد الحميد وفايزة حسين.وكان دخل هذا الاستوديو يعتمد بصفة أساسية على استخدام الرسوم المتحركة في مجال الإعلان بالإضافة إلى أن علي مهيب هو أول من أنشأ قسم الرسوم المتحركة في التليفزيون المصري‏٬ وقد واجه مهيب العديد من العوائق أهمها أنه لم يكن هناك كوادر تستطيع العمل في هذا المجال حتى أنشأت كلية الفنون الجميلة بعد ذلك شعبة الرسوم المتحركة‏.‏