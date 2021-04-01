«البالون» يعاود التحليق بسماء الأقصر بعد استقرار الطقس

انطلقت عدد من رحلات البالون الطائر في سماء محافظه الأقصر، اليوم الخميس، من مطار الإقلاع بغرب المحافظة، بحضور جنسيات مختلفة من أجانب ومصريين، بعد استقرار الطقس وهدوء الرياح التي تسببت في إلغاء عدد من الرحلات الأيام الماضية.وذكر عبد الرءوف عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة "بارادايس للبالون" بالأقصر، أن عدد من الرحلات أقلعت اليوم من مطار البالون غربي المحافظة وسط تطبيق أقصى درجات السلامة والإجراءات الاحترازيه بسبب فيروس كورونا.وأضاف أن هناك عدد من الجنسيات التي كانت على متن الرحلات، الفرنساوي والايرلندي والاسترالي والامريكاني والاسباني والسويسري، وعدد من المصريين الذين عبروا عن فرحتهم بعد تجربتهم للبالون الطائر على ارتفاع 5000 قدم ومشاهدتهم مدينة المائة باب من السماء.