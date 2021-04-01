الصحف اللبنانية: مؤشرات حول تقدم نوعي لوساطة «بري» لإنهاء أزمة الحكومة

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن التحركات التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري في سبيل إنهاء أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة، أسفرت عن حدوث "تقدم نوعي" قد يفضي إلى إنجاز التشكيل الحكومي في إطار صيغة تسوية بين الفرقاء السياسيين المعنيين بالتأليف.وذكرت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق"، أن مبادرة "بري" قوامها توسيع حجم التركيبة الحكومية المقترحة من 18 إلى 24 شخصا، وأن يكون نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة وزارية وأن يحمل الـ 22 وزيرا في الحكومة حقيبة متخصصة واحدة دون جمع أي وزارات مع بعضها البعض، على أن يقوم الرئيس اللبناني ميشال عون بتسمية من يشغل حقيبة الداخلية، وألا يحوز أي طرف الثُلث الوزاري المعطل داخل الحكومة.وأبدت الصحف خشية كبيرة من إمكانية الإطاحة بالجهود التي يضطلع بها رئيس المجلس النيابي الذي يتحرك بحذر وفي صمت تام لكسر الجمود في ملف تشكيل الحكومة، وذلك في حال أصر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) على مسألة الثُلث المعطل داخل الحكومة الجديدة.وقالت إن المؤشرات حتى الآن لا تزال إيجابية بقبول الطرفين (الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري) السير في المبادرة التي يقودها بري، لافتة إلى أن الأخير في حال حصوله على تأكيدات قاطعة بالتجاوب مع الطروحات التي وضعها وعدم التراجع عنها، فإنه سيجري زيارة إلى قصر بعبدا الجمهوري ويلتقي بالرئيس عون لحسم الموضوع معه بشكل نهائي.وأشارت إلى أن زخم التحركات الرامية إلى كسر التعطيل في ملف تأليف الحكومة الجديدة، مرجعه تفاقم مؤشرات التدهور المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي "والانهيارات الدراماتيكية" التي تشهدها مختلف القطاعات اللبنانية، إلى جانب ارتفاع مستوى الضغوط الأوروبية، لا سيما الفرنسية، والعربية من أجل إنهاء عرقلة تشكيل الحكومة، حيث يعتبر المجتمعان الدولي والعربي، إن لبنان يشهد حالة تخريب ممنهجة تستهدف إبقاء الأوضاع في دائرة التوتر والأزمات وأن أداء القائمين على البلد يرقى إلى مستوى اللامسئولية في تدميره.